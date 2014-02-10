В ЕС допускают возможность ввода войск в Боснию

Как сказал он в интервью австрийскому ежедневнику Kurier, нынешнее положение в Боснии худшее со времени окончания войны 1992-95 годов, сообщает Радио Свобода.

В Боснии несколько последних дней не прекращались насильственные протесты против бездействия властей в борьбе с безработицей, бедностью и коррупцией. Пострадали сотни людей, подожженны почти два десятка правительственных зданий в нескольких городах, в частности, и в столице Сараево.

Читайте такжеВ Боснии демонстранты разгромили здание региональной администрацииТакже в Сараево и еще трех городах под давлением демонстрантов подали в отставку местные органы власти. В субботу и воскресенье протесты продолжались в основном мирно.