В ЕС допускают возможность ввода войск в Боснию
08:27, 10 февраля 2014Мир
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Верховный представитель международного сообщества в Боснии и Герцеговине Валентин Инцко предостерег в воскресенье о возможности введения в эту страну войск стран ЕС, если насилие в ней дальше будет нарастать
В ЕС считают, что в Боснии положение худшее со времен войны / Reuters
Как сказал он в интервью австрийскому ежедневнику Kurier, нынешнее положение в Боснии худшее со времени окончания войны 1992-95 годов, сообщает Радио Свобода.
В Боснии несколько последних дней не прекращались насильственные протесты против бездействия властей в борьбе с безработицей, бедностью и коррупцией. Пострадали сотни людей, подожженны почти два десятка правительственных зданий в нескольких городах, в частности, и в столице Сараево.
Читайте такжеВ Боснии демонстранты разгромили здание региональной администрацииТакже в Сараево и еще трех городах под давлением демонстрантов подали в отставку местные органы власти. В субботу и воскресенье протесты продолжались в основном мирно.
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