В России Навальный обвинил Кремль в краже названия своей партии

Об этом политик сообщил в своем Твиттере.

"Официально: мы вынуждены переименовать 'НарАльянс' в связи с тем, что кремлежулики украли и зарегистрировали это название", - написал он.

Читайте такжеНавальный представил «коррупционную карту» СочиОн также рассказал, что съезд принял поправки к уставу партии и изменил название.

"Теперь мы 'Партия прогресса'", - сообщил Навальный.