В России Навальный обвинил Кремль в краже названия своей партии
05:32, 09 февраля 2014Мир
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Российский оппозиционер Алексей Навальный обвинил власти в том, что те украли у него название партии Народный альянс
Навальный был вынужден изменить название партии / REUTERS
Об этом политик сообщил в своем Твиттере.
"Официально: мы вынуждены переименовать 'НарАльянс' в связи с тем, что кремлежулики украли и зарегистрировали это название", - написал он.
Читайте такжеНавальный представил «коррупционную карту» СочиОн также рассказал, что съезд принял поправки к уставу партии и изменил название.
"Теперь мы 'Партия прогресса'", - сообщил Навальный.
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