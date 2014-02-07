Туск: у Молдовы есть перспективы стать членом ЕС

Об этом заявил премьер Польши Дональд Туск, который посетил с визитом молдавскую столицу. Визит польского чиновника продолжался всего несколько часов, за которые он успел встретиться только с премьером Юрием Лянкэ.

Оба чиновника отметили, что оптимистический сценарий процесса европейской интеграции можно сохранить исключительно при условии политической стабильности в стране.

«В Брюсселе и европейских столицах отношение к Молдове благоприятное как никогда. Молдову больше всего ценит в организации стран "Восточного партнерства". Ваша республика больше других готова к подписанию Соглашения об ассоциации», - подчеркнул Туск.

"Перспектива полноправного членства становится более реальной, чем ранее. В Европе растет решимость помочь молдаванам подготовиться к этому историческому моменту... Этот путь к Европейскому союзу уже очень близок к завершению", - добавил польский премьер

Юрий Лянкэ, в свою очередь, пообещал, что Соглашение об ассоциации с Евросоюзом будет подписано до осени.

«Роль Польши в формировании позиции Европы в нашем регионе очень и очень важна. Никто не сомневается, что максимум в сентябре мы подпишем Соглашение об ассоциации и о свободной всеобъемлющей торговле», - сказал Лянкэ.

По материалам ИА REGNUM, PUBLIKA.MD