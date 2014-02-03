Замкнутый отличник - одноклассники рассказали о стрелке из московской школы

Сегодня днем учащийся с двумя винтовками захватил заложников в школе №263 – погибли полицейский и учитель, еще один правоохранитель ранен, а сам несовершеннолетний задержан.

Как сообщает РИА Новости, по словам учеников 10А класса, в котором произошел инцидент, мальчик хорошо учился и рассчитывал получить золотую медаль. При этом он был довольно необщительным. Дети не исключают, что срыв с их одноклассником мог случиться именно из-за медали.

При этом они затруднились уточнить, были ли у старшеклассника проблемы с географией.

Самого погибшего учителя географии ученики характеризуют как «очень адекватного», который оценивал всех по уровню знаний, "не завышал и не занижал оценки".

С одноклассниками мальчик, по их словам, общался мало, и был замкнут.