Захватчик заложников в московской школе обезврежен

Захватчик заложников в московской школе номер 263 обезврежен, сообщает Lenta.ru со ссылкой на РИА Новости.

Все заложники (от 22 до 29 учеников десятого класса) освобождены, никто из них не пострадал. Никаких требований преступник выдвинуть не успел, мотивы нападения неизвестны.

Как сообщил УНИАН сотрудник пресс-службы МВД России Андрей Пилипчук, вооруженное нападение на московскую школу №263 совершил ученик старших классов (ранее сообщалось, что это родитель кого-то из учеников).

«Нападавший нейтрализован, он в настоящее время задержан. Установлена его личность, им оказался ученик этой же школы, ученик старших классов», - сказал Пилипчук.

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Он сообщил, что именно этот ученик стрелял в полицейских, в результате чего один из правоохранителей погиб, второй получил ранения. Также нападавший убил учителя этой школы, добавил он.

«Нападавший передан следователям, с ним проводится работа, говорить о мотивах преступления преждевременно», - сказал Пилипчук. При этом он подчеркнул, что никто из учеников не пострадал - все живы и здоровы.

Ранее сообщилось, что вооруженный мужчина ворвался в школу в Отрадном днем 3 февраля. Под угрозой оружия он заставил охранника провести себя в кабинет биологии, где шел урок у десятого класса. Охранник успел нажать «тревожную кнопку», на место прибыли полицейские. Преступник открыл огонь из окна.

Учеников вывели из школы и увели в сторону муниципалитета, полицейские оцепили здание. На место прибыли пять машин скорой помощи, вертолет МЧС, спасатели с бронещитом, предохраняющим от взрывов, и машина Следственного комитета. Также к школе выехал лично глава МВД Владимир Колокольцев. В интернете опубликована видеозапись с места событий.