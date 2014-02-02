Из-за ледяного дождя большая часть Словении осталась без электричества

Из-за непрекращающегося вторые сутки ледяного дождя на большей части территории Словении прекращена подача электроэнергии. По данным энергетиков, без света остались более 88 тысяч потребителей, среди которых больницы, школы, жилые дома и промышленные объекты, сообщает ИТАР-ТАСС.

Из-за обрыва линий электропередачи закрыт один из самых крупных горнолыжных курортов страны - "Крвавец". Самая тяжелая ситуация сложилась в центральной части страны - общинах Пивка и Постойна, где расположена система карстовых пещер "Постойнска-Яма". По данным республиканского Агентства окружающей среды, толщина льда в некоторых местах доходит до 5 см. Согласно оценкам Управления лесного хозяйства, повреждены деревья на площади более 15 тыс. гектаров.

Читайте такжеЛедяной шторм превратил одесскую набережную в произведение искусства

Из-за гололеда затруднено движение на всех магистралях Словении, многие дороги местного значения перекрыты. Сложная ситуация сложилась на железных дорогах страны. Поезда, в том числе международные, перемещаются со значительными задержками, на отдельных участках из-за повреждений электросети применяются дизельные локомотивы. Как сообщили представители международного аэродрома Любляны, им пока удается справляться с непогодой, "самолеты взлетают и садятся в штатном режиме".

По словам премьер-министра республики Аленки Братушек, "Словения намерена обратиться за помощью к Европейскому союзу", так как в стране не хватает мобильных электростанций для восстановления электроснабжения основных объектов. Для борьбы с последствиями дождя к бригадам электриков уже подключились пожарные команды. Как заявил министр обороны страны Роман Якич, "если потребуется, то армия предоставит тяжелую технику для устранения последствий наледи".

По информации Агентства окружающей среды, прекращение дождя ожидается только в понедельник.