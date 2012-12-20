Из-за ледяного дождя в аэропорту Симферополя отменили более 20 рейсов

17:35, 20 декабря 2012
Общество
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Аэропорт Симферополя не принимает и не отправляет самолеты из-за неблагоприятных погодных условий - сильного ветра и ледяного дождя.

Аеропорт ”Сімферополь” / Іnvest-crimea.gov.ua

Об этом сообщил РИА Новости по телефону представитель пресс-службы предприятия.

"Отменен вылет 12 рейсов. Кроме того, отменены 13 рейсов, которые должен был принимать аэропорт", - сказал собеседник агентства.

По его словам, непогода вынудила отменить шесть авиарейсов между Крымом и Москвой, а также рейсы из Киева, Ташкента, Тель-Авива и Стамбула.

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