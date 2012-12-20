Из-за ледяного дождя в аэропорту Симферополя отменили более 20 рейсов
17:35, 20 декабря 2012Общество
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Аэропорт Симферополя не принимает и не отправляет самолеты из-за неблагоприятных погодных условий - сильного ветра и ледяного дождя.
Из-за ледяного дождя аэропорт не принимает самолетов / Іnvest-crimea.gov.ua
Об этом сообщил РИА Новости по телефону представитель пресс-службы предприятия.
"Отменен вылет 12 рейсов. Кроме того, отменены 13 рейсов, которые должен был принимать аэропорт", - сказал собеседник агентства.
По его словам, непогода вынудила отменить шесть авиарейсов между Крымом и Москвой, а также рейсы из Киева, Ташкента, Тель-Авива и Стамбула.
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