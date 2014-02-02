В США отмечают День сурка

Согласно завезенной в Новый свет немецкими переселенцами традиции, считается, что если зверек не видит своей тени и вылезает из норы, то весна будет ранней. Если сурок видит свою тень и прячется в нору, то по поверью зима продлится еще ровно шесть недель, сообщает РИА Новости.

В этом году утомленным суровой зимой американцам впору надеяться на то, что четвероногий оракул посулит им скорую весну. Сильные морозы и небывало большое количество выпавшего за прошедшие зимние месяцы снега существенно нарушили привычный жизненный уклад: из-за непогоды регулярно отменяют занятия в школах, закрывают госсучреждения, отменяются авиарейсы, на дорогах из-за гололеда растет число аварий. По некоторым данным, январь 2014 года может стать самым холодным месяцем в 48 континентальных штатах США с начала 21-го века.

Несмотря на то, что церемонии с участием сурков проходят по всей стране, главной остается та, которая проходит 2 февраля в штате Пенсильвания с участием сурка Фила. Ранним утром выползающего из норы зверька встречают облаченные в традиционные костюмы 19 века люди, говорящие на пенсильванском диалекте немецкого языка.

Менее традиционная, но тоже красочная церемония пройдет в воскресенье в зоопарке нью-йоркского района Стэйт Айлэнд. Сурку Чаку предстоит сделать свое предсказание в присутствии нового мэра города Билла де Блазио. Именно Чак, верно предсказывающий весну в 80% случаев, несколько лет назад едва не откусил палец тогдашнему мэру города Майклу Блумбергу.

До середины 80-х годов XIX века День сурка был лишь приметой, но 2 февраля 1886 года в городке Панксатони в штате Пенсильвания в местной газете появилась шутливая заметка: "Сегодня День сурка, и, согласно данным, полученным нашими корреспондентами, зверек не увидел свою тень. Значит, скоро наступит весна". Предсказание сбылось.