Папа Римский: человечество может спасти справедливое разделение богатств

Человечество, которое раздирают противоречия и эгоистические конфликты, спасет умеренная жизнь и справедливое распределение богатств, заявил в воскресенье Папа Римский Бенедикт XVI во время мессы по случаю праздника Епифании (Крещения).

"Невозможно сказать, что глобализация - синоним мирового порядка, наоборот. Борьба за экономическое преимущество и скупку энергетических ресурсов осложняют работу тех, кто старается выстроить справедливый миропорядок", - сказал он.

Понтифик отметил, только ведя умеренную жизнь и предпринимая усилия для справедливого разделения богатств, станет возможным установить верный ход развития человечества.

Папа Римский напомнил о значении надежды в современном мире. По его словам, если таковой не существует, люди начинают искать счастье в пьянстве и излишествах, разрушая самих себя и окружающий мир.

РИА "Новости"