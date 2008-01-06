Папа Римский: человечество может спасти справедливое разделение богатств
"Глобализация - не синоним мирового порядка"
Человечество, которое раздирают противоречия и эгоистические конфликты, спасет умеренная жизнь и справедливое распределение богатств, заявил в воскресенье Папа Римский Бенедикт XVI во время мессы по случаю праздника Епифании (Крещения).
"Невозможно сказать, что глобализация - синоним мирового порядка, наоборот. Борьба за экономическое преимущество и скупку энергетических ресурсов осложняют работу тех, кто старается выстроить справедливый миропорядок", - сказал он.
Понтифик отметил, только ведя умеренную жизнь и предпринимая усилия для справедливого разделения богатств, станет возможным установить верный ход развития человечества.
Папа Римский напомнил о значении надежды в современном мире. По его словам, если таковой не существует, люди начинают искать счастье в пьянстве и излишествах, разрушая самих себя и окружающий мир.