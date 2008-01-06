В Грузии идет ”параллельный подсчет” голосов

По данным неправительственной организации "Международное общество справедливых выборов и демократии", активность избирателей на выборах составила 52,7%, сообщили РИА Новости в медиа-центре НПО.

Михаил Саакашвили набрал 50,08% голосов, а Леван Гачечиладзе - 27,2%, сказал собеседник агентства.

Аркадий (Бадри) Патаркацишвили набирает 7,3% голосов, Шалва Нателашвили - 7%, Давид Гамкрелидзе - 4,3%, Георгий Маисашвили - 1%, Ирина Саришвили-Чантурия - 0,2%.

В неправительственной организации отмечают, что данные получены путем подсчета тех бюллетеней, которые уже обработаны Центральной избирательной комиссией Грузии.

Статистическая погрешность не превышает 2%.

Организация "Справедливые выборы и международное демократическое общество" осуществила параллельный с ЦИК подсчет бюллетеней более чем в 300 избирательных участках по всей территории Грузии.

Другая неправительственная организация "Новое поколение - новая инициатива" обнародовала параллельный подсчет по одному участку в ряде городов Грузии.

Так, в Зугдиди голоса избирателей распределились таким образом: Леван Гачечиладзе - 14,21%, Аркадий (Бадри) Патаркацишвили - 3,07%, Давид Гамкрелидзе - 14,21%, Шалва Нателашвили - 2,94%, Михаил Саакашвили - 68,4%, Георгий Маисашвили - 0,44%, Ирина Саришвили-Чантурия - 0,1%.

В Ахалцихе Гачечиладзе получил 11,97% голосов, Патаркацишвили - 5,59%, Саакашвили - 73,89%.

В Кутаиси Гачечиладзе набрал почти треть голосов - 32,94%, Патаркацишвили - 4,59%, Саакашвили - 42,88%.

В Гори у Гачечиладзе 19,6%, у Саакашвили - 58,12%.

Данные по остальным городам будут обнародованы в течение дня.