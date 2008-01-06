Зачем Буш едет на Ближний Восток
03:07, 06 января 2008Мир
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Президент США сделает особый акцент
Президент США Джордж Буш заявил, что главные цели его предстоящей поездки по Ближнему Востоку - активизировать израильско-палестинские мирные переговоры и сделать особый акцент на иранской угрозе.
В ходе 8-дневного турне, начинающегося во вторник, Буш посетит Израиль - впервые в качестве президента.
Затем в программе поездки - визиты на Западный берег Иордана, в Кувейт, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Египет.
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