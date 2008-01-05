Аль-Каида анонсировала новый видеоролик

Террористическая группировка Аль-Каида объявила на своем сайте о скором выходе в свет новой видеозаписи с участием исламиста американского происхождения Адама ГАДАНА.

Это станет первым посланием Аль-Каиды в новом году. "По воле господа скоро появится приглашение к размышлению и покаянию", - гласит объявление аль-Сахаб - медиаподразделения Аль-Каиды, размещенное на сайте боевиков. На нем также изображен бородатый А.ГАДАН с клетчатым красно-белым арабским шарфом.

А.ГАДАН родился в Калифорнии и также известен под именем Аззам Аль-Амрики. Он был обвинен в государственной измене в США осенью 2006 года, а с 2004 года находится в розыске ФБР. ФБР обещает выплатить вознаграждение в размере 1 миллиона долларов за информацию, которая поможет его арестовать.

Последний раз он фигурировал в видеозаписи Аль-Каиды, распространенной в августе прошлого года, выступая с угрозой нападения на иностранные посольства.

Как сообщалось, 29 декабря на исламистском сайте была опубликована новая аудиозапись лидера Аль-Каиды Усамы бен ЛАДЕНА, в которой он пригрозил Израилю новыми террористическими атаками.

Лидер Аль-Каиды также заявил, что США пытаются увеличить свое влияние на Ближнем Востоке и установить контроль над поставками нефти. По его словам, преследуя эти цели, некоторые ответственные лица США и Ирака пытаются создать "правительство национального единства", в которое будут входить сунниты, шииты и курды.