В Саудовской Аравии обстреляли немецких дипломатов
01:03, 14 января 2014Мир
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Неизвестные в Саудовской Аравии обстреляли автомобиль немецких дипломатов
Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел в городе Аль-Авамия на западе страны, передает РИА Новости.
В результате обстрела машина загорелась. Уточняется, что два немецких дипломата, находившиеся в ней в момент нападения, не пострадали.
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МИД ФРГ подтверждает обстрел машины немецких дипломатов.
"Машина была обстреляна и загорелась. Никто не пострадал. Немецкое посольство в Эр-Рияде вместе с компетентными ведомствами Саудовской Аравии занимается выяснением обстоятельств инцидента", — сказала представитель МИДа.
От более подробных комментариев она воздержалась.
Как сообщает полиция, проводится расследование происшествия.
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