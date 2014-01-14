В Саудовской Аравии обстреляли немецких дипломатов

Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел в городе Аль-Авамия на западе страны, передает РИА Новости.

В результате обстрела машина загорелась. Уточняется, что два немецких дипломата, находившиеся в ней в момент нападения, не пострадали.

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МИД ФРГ подтверждает обстрел машины немецких дипломатов.

"Машина была обстреляна и загорелась. Никто не пострадал. Немецкое посольство в Эр-Рияде вместе с компетентными ведомствами Саудовской Аравии занимается выяснением обстоятельств инцидента", — сказала представитель МИДа.

От более подробных комментариев она воздержалась.

Как сообщает полиция, проводится расследование происшествия.