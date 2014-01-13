В Сирии сложили оружие и сдались властям 350 повстанцев

Митинг в поддержку сирийского правительства провели в воскресенье в центре Дамаска жители города Мадая. В этом горном курорте, в 50 км от столицы, сложили оружие и приняли условия президентской амнистии свыше 350 мятежников. Все они прибыли в Дамаск, чтобы сдаться властям и пройти проверку в МВД, сообщает ИТАР-ТАСС.

Перемирие в Мадае стало с декабря прошлого четвертым по счету соглашением между властями и бывшими повстанцами из Сирийской свободной армии.

В репортаже телеканала "Аль-Маядин" сообщается о нормализации обстановки в северном пригороде Берзи после прекращения военных действий. Муниципальные службы приступили там к разблокированию улиц и ликвидации завалов. После долгого перерыва на эту окраину столицы начала поступать электроэнергия.

Новостная служба "Аль-Ватан" передает о скором вступлении в силу соглашения с боевиками в квартале Тадамуне на юге Дамаска, который расположен по соседству с лагерем палестинских беженцев Ярмук. В этих районах, однако, еще орудуют группы вооруженных экстремистов, и власти соблюдают осторожность. Тем не менее, и там исчезают с улиц баррикады, и расчищаются проезды в столицу.

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Правительственные войска уничтожили в минувшие сутки 29 террористов из "Джебхат ан-Нусра" в западном предместье Дарая. Еще трое боевиков "Исламского фронта" убиты в Джубаре, сообщает информационное агентство САНА. К северу от столицы уничтожен оплот бандформирований на подступах к Ябруду /57 км от Дамаска/. Успешные операции проведены армейскими подразделениями в Адре, Думе, Зыбдине, Млихе и Кабуне.

Президент Сирии Башар Асад принял участие в воскресенье в религиозных празднествах по случаю дня рождения пророка Мухаммеда, которые прошли в мечети Хамад в столичном квартале Мухаджирин. Это стало первым появлением главы государства на публике в новом году. Последний раз Асада видели на улицах Дамаска 15 октября, когда отмечался праздник жертвоприношения Ид аль-Адха. Сирийское телевидение показало два дня назад репортаж о посещении его супругой Асмой школы для детей погибших военнослужащих.

По сообщениям из Хомса /165 км к северу от Дамаска/, там не прекращаются обстрелы боевиками из минометов алавитских районов. В воскресенье снаряды разорвались на площади Захра и улице Кэрам-эш-Шами. Погибли пять человек, имеются десятки раненых.