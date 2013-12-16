В Сирии боевики казнили 90 заложников

Сообщается, что бои в Адре продолжаются, передает NEWSru.

Военное командование отказалось там от применения артиллерии, армейские спецподразделения штурмуют каждый дом и сумели вырвать из рук боевиков десятки семей алавитов, друзов и христиан, утверждает телеканал Al-Ahd.

Блокировано войсками шоссе, ведущее в международный аэропорт столицы. Автотрасса находится всего в 4 км от Адры, и сирийские военные не исключают, что окруженные боевики будут прорываться в этом направлении. В таком случае возникнет угроза захвата ими еще одной городской окраины - Дахият-эль-Асад на северо-востоке города.