В Сирии боевики казнили 90 заложников
04:00, 16 декабря 2013Мир
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В сирийском городе Адра, в 20 км к северо-востоку от Дамаска, боевики казнили около 90 пленников, которые использовались в качестве живого щита.
В Сирии боевики казнили 90 заложников / Фото : LOUAI BESHARA / rappler.com
Сообщается, что бои в Адре продолжаются, передает NEWSru.
Военное командование отказалось там от применения артиллерии, армейские спецподразделения штурмуют каждый дом и сумели вырвать из рук боевиков десятки семей алавитов, друзов и христиан, утверждает телеканал Al-Ahd.
Блокировано войсками шоссе, ведущее в международный аэропорт столицы. Автотрасса находится всего в 4 км от Адры, и сирийские военные не исключают, что окруженные боевики будут прорываться в этом направлении. В таком случае возникнет угроза захвата ими еще одной городской окраины - Дахият-эль-Асад на северо-востоке города.
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