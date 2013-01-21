Сирийская оппозиция отказалась сложить оружие

В Париже представитель сирийской Национальной коалиции революционных и оппозиционных сил Монзер Maхус сказал, что оппозиция никогда не создаст общего правительства с режимом президента Башара Асада, поскольку он отказывается от политического решения, пишет Радио Свобода.

Ранее министр иностранных дел Сирии Валид Аль-Муаллем сказал, что любые дискуссии о будущем Асада остаются «неприемлемыми».

На встрече в Стамбуле в воскресенье лидеры сирийской оппозиции во второй раз попытались сформировать переходное правительство. Они договорились о следующей встрече в Париже в конце января.