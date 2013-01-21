Сирийская оппозиция отказалась сложить оружие
08:52, 21 января 2013Политика
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Сирийская оппозиция отвергла предложение министра иностранных дел Валида Аль-Муаллемома, который призвал к разоружению и переговоров с властью для формирования нового правительства.
Сирийская оппозиция говорит, что общего с Асадом правительства не будет
В Париже представитель сирийской Национальной коалиции революционных и оппозиционных сил Монзер Maхус сказал, что оппозиция никогда не создаст общего правительства с режимом президента Башара Асада, поскольку он отказывается от политического решения, пишет Радио Свобода.
Ранее министр иностранных дел Сирии Валид Аль-Муаллем сказал, что любые дискуссии о будущем Асада остаются «неприемлемыми».
На встрече в Стамбуле в воскресенье лидеры сирийской оппозиции во второй раз попытались сформировать переходное правительство. Они договорились о следующей встрече в Париже в конце января.
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