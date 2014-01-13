Папа Франциск объявил имена 19 новых кардиналов

Завершив в воскресенье на площади Святого Петра в Риме чтение молитвы "Ангелус", понтифик заявил о том, что 22 февраля намерен объявить о возведении в кардинальское достоинство 16 новых кардиналов. Новый сан получат, в частности, Госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин, прелаты из Италии, Великобритании, Аргентины, Никарагуа, Бразилии, Буркина-Фасо, Чили, с Гаити, из Кореи, Филиппин, Канады и Великобритании, пишет РИА Новости.

По теме: Папа Римский выразил поддержку украинскому народу

По официальным данным, 22 февраля к коллегии кардиналов присоединятся еще трое прелатов, отличившихся на службе Святому Престолу, но уже находящихся на пенсии. В том числе, личный секретарь папы Иоанна XXIII монсиньор Лорис Франческо Каповилла (Loris Francesco Capovilla).

По словам папы Франциска, новые кардиналы "представляют собой пример крепких и глубоких отношений между Римской Церковью и другими мировыми церквями".

На начало консистории Священная коллегия будет состоять из 201 прелата, в том числе 106 выборщиков. По правилам, установленным папой Павлом VI, число кардиналов-выборщиков не должно превышать 120 человек. Однако нынешний понтифик принял решение облачить в алые одежды дополнительно еще пятерых прелатов.