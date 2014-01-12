Папа Римский выразил поддержку украинскому народу

Об этом главе Украинской Греко-католической церкви Святославу (Шевчуку) сообщил Архиепископ Томас Эдвард Галликсон, Апостольский нунций в Украине, сообщает Религиозно-информационная служба Украины (РИСУ).

В своем письме от 10 января 2014 года на имя Предстоятеля УГКЦ представитель Апостольского Престола в Украине, в частности, отметил, что, получив весть о ситуации в Украине, Святейший отец Франциск через Архиепископа Петро Паролина заверил украинский народ в своей молитвенной поддержке.

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«Папа Франциск заверяет о своих молитвах за мир и согласие для любимого украинского народа», - говорится в письме из Ватикана.