В Польше оппозиция опережает власть по популярности

Согласно результатам опроса общественного мнения, опубликованным 12 января 2014г., избиратели по-прежнему равнодушны к обещаниям власти сосредоточиться на улучшении экономического положения домохозяйств, пишет РБК.

В поддержку основной оппозиционной партии "Право и справедливость" высказались 30% респондентов, в то время как правящую "Гражданскую платформу" поддержали лишь 26%.

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"Союз демократических левых сил" набирает 12% голосов опрошенных, а правая "Польша вместе", чей учредительный съезд прошел в декабре 2013г., получила одобрение лишь 3% граждан.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал сделать повышение уровня жизни основным политическим приоритетом в 2014г.

Правительство стремится вернуть утраченный авторитет среди населения в преддверии местных и муниципальных выборов, которые пройдут в текущем году. А следующие общенациональные парламентские выборы пройдут в Польше в конце 2015г.