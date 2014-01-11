В Польше предложили сажать в тюрьму за фразу "польские лагеря смерти"
03:15, 11 января 2014Мир
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Консервативная партия "Право и справедливость" Ярослава Качиньского предложила ввести уголовное наказание за использования выражения "польские лагеря смерти", когда речь идет о нацистских лагерях, расположенных на территории оккупированной Польши.
Партия Ярослава Качиньского предложила сажать в тюрьму за фразу "польские лагеря смерти"Фото www.platov.ru
В частности, Качиньский предлагает ввести наказание сроком до пяти лет лишения свободы, сообщает Газета.ру.
Напомним, Президент США Барак Обама также употребил это выражение в 2012 году, что спровоцировало дипломатический инцидент между Вашингтоном и Варшавой.
В 2012 году дипломатические службы польского МИДа выявили как минимум 130 случаев использования этого выражения в зарубежных СМИ.
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