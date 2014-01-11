В Польше предложили сажать в тюрьму за фразу "польские лагеря смерти"

В частности, Качиньский предлагает ввести наказание сроком до пяти лет лишения свободы, сообщает Газета.ру.

Напомним, Президент США Барак Обама также употребил это выражение в 2012 году, что спровоцировало дипломатический инцидент между Вашингтоном и Варшавой.

В 2012 году дипломатические службы польского МИДа выявили как минимум 130 случаев использования этого выражения в зарубежных СМИ.