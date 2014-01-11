Ариэля Шарона похоронят на семейной ферме «Шикмим»

"Он будет на ферме похоронен, рядом со своей женой, там у него место. Ферма «Шикмим». Я официально подтверждаю по завещанию и по желанию детей. На горе Герцль он похоронен не будет", - сказала посол РИА Новости.

Бывший премьер-министр Израиля Ариэль Шарон, который последние восемь лет провел в коме, скончался в субботу, 11 января. В начале месяца медики сообщили о резком ухудшении состояния 85-летнего пациента, у которого начала развиваться полиорганная недостаточность - отказ целого ряда критически важных функциональных систем организма.

Время проведения и прочие детали церемонии прощания определит специальная комиссия правительства, которая вечером в субботу соберется в Иерусалиме под председательством министра культуры Лимор Ливнат, сообщили израильские телеканалы. Иудейская традиция предписывает проводить похороны как можно скорее, желательно в день смерти, но допускает возможность повременить с церемонией, если того «требует достоинство умершего».

Успешный на войне и в политике, Шарон в личной жизни пережил не одну трагедию. Его первая жена Маргалит, в которую боевой офицер влюбился с первого взгляда и которую покорил, читая стихи на иврите, английском и русском, разбилась на машине. Их сын Гур погиб от случайного выстрела из ружья, которым играл соседский мальчишка. Шарон во второй раз женился на младшей сестре Маргалит – Лили. У них родились сыновья Омри и Гилад. В 2002 году Лили умерла от рака. Ее похоронили на семейной ферме «Шикмим»