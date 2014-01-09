В США на скоростной трассе столкнулись почти 50 машин
21:48, 09 января 2014Мир
1328 0
В США в штате Айдахо в четверг произошло крупное ДТП
В США произошло крупное ДТП / Фото : @pressscotland
В США недалеко от города Меридиан в штате Айдахо в четверг произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием почти 50 автомобилей.
Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на местную полицию, не менее 10 человек получили тяжелые травмы и были госпитализированы.
По теме: В США рекордные морозы идут на спад
В результате аварии блокированной оказалась часть федеральной автотрассы. В полиции не исключают, что в аварии могли погибнуть люди. В частности, один автомобиль был раздавлен бревнами, упавшими с лесовоза.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter