В США на скоростной трассе столкнулись почти 50 машин

В США недалеко от города Меридиан в штате Айдахо в четверг произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием почти 50 автомобилей.

Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на местную полицию, не менее 10 человек получили тяжелые травмы и были госпитализированы.

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В результате аварии блокированной оказалась часть федеральной автотрассы. В полиции не исключают, что в аварии могли погибнуть люди. В частности, один автомобиль был раздавлен бревнами, упавшими с лесовоза.