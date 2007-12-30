Тимошенко выразила соболезнование Пакистану

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО выразила соболезнование пакистанскому народу в связи с терактом, в результате которого погибли десятки людей, в том числе бывший премьер-министр Пакистана Беназир Бхутто.

«В Украине с глубокой скорбью узнали о совершенном 27 декабря в городе Равалпинди террористическом акте, в результате которого погибли десятки людей, в том числе бывший премьер-министр Пакистана Беназир Бхутто, а также много людей получили ранение», - говорится в обращении Ю.ТИМОШЕНКО к премьер-министру Пакистана Мохаммедмиану СУМРО, текст которого размещен на Правительственном портале.

«Мы разделяем боль непоправимых потерь граждан Вашего государства и решительно осуждаем терроризм в каких-либо его проявлениях», - отметила премьер-министр Украины.

Она выразила искренние соболезнования всему пакистанскому народу, в частности семьям и близким погибших, и пожелала скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого преступления.