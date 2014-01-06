Ходорковский подтвердил, что будет бороться за права несправедливо осужденных

Об этом он заявил, отвечая на вопрос Швейцарского общества радиовещания и телевидения SRF.

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"С политикой, на мой взгляд, это никак не связано", - отметил он. "Я понимаю свою ответственность перед гражданским обществом, СМИ и теми людьми, которые помогли мне выйти на свободу, - уточнил Ходорковский. - И я тоже хочу помочь другим людям". "Нельзя спокойно жить, зная, что в тюрьмах содержатся политзаключенные", - продолжал он. "Думаю, что бороться за освобождение несправедливо осужденных является задачей каждого нормального гражданина", - цитирует Ходорковского ИТАР-ТАСС.

В беседе с сотрудником SRF экс-предприниматель разъяснил цель своей поездки в конфедерацию, где учатся его сыновья. В большинстве швейцарских кантонов 5 января возобновляются занятия после рождественских каникул. "Скоро вновь начинается их учеба, мы хотим после каникул вернуть детей в школу", - сказал Ходорковский.