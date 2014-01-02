Состояние находящегося в коме экс-премьера Израиля Шарона ухудшилось

По данным 10-го телеканала, у 85-летнего пациента выявлена острая почечная недостаточность, угрожающая его жизни. Лечащие врачи и родственники Шарона не комментируют сообщения СМИ, пишет РИА Новости.

В клинике "Шеба" под Тель-Авивом, где находится отставной премьер, собрались десятки журналистов. Для поддержания порядка туда переброшены восемь полицейских патрулей, передает 9-й телеканал.

Ветеран почти всех войн Израиля, автор программы "размежевания", которая поставила точку в 38-летней истории оккупации сектора Газа, архитектор "стены безопасности", обуздавшей волну палестинского террора, Шарон перенес 4 января 2006 года обширный инсульт и впал в кому. После череды операций бывшего премьера перевели из нейрохирургической реанимации иерусалимского госпиталя "Хадасса" в реабилитационный центр клиники "Шеба".