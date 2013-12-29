Более 500 китайских депутатов, заподозренных в мошенничестве на выборах, подали в отставку

Выборы прошли год назад.

Предварительные результаты расследования показали, что 56 избранных народных представителей предложили взятки 518 депутатам. Размер взятки превысил 110 миллионов юаней (около 18 миллионов долларов), передает РИА Новости со ссылкой на агентство «Синьхуа».

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Результаты выборов, в результате которых победили эти 56 депутатов, были признаны недействительными во время пленарной сессии провинциального СНП, завершившейся в субботу. Местные законодательные собрания приняли отставку 512 депутатов, которые подозреваются в коррупции. Еще шесть депутатов, которые не предлагали и не брали взятку, подали в отставку или были уволены за ”серьезные дисциплинарные нарушения”.

В заявлении СНП провинции Хунань отмечается, что данный случай является серьезным прецедентом, ”вызовом для китайской системы народных собраний, социалистической демократии, закона и партийной дисциплины”. Власти проводят расследование в отношении членов партии и простых граждан, причастных к инциденту. Все виновные понесут суровое наказание в соответствии с законом и принципом партийной дисциплины, отмечается в заявлении.