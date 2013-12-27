На нефтяной платформе в Саудовской Аравии произошла авария - СМИ

Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на саудовскую компанию-оператора АРАМКО, инцидент произошел во время обслуживания нефтяной вышки в 35 км от порта Рас аль-Хафджи (на побережье Персидского залива).

По данным компании, платформа получила серьезные повреждения и затонула. Большинство пострадавших получили легкие ранения и были спасены саудовской береговой охраной. Судьба троих рабочих - граждан Индии и Бангладеш - остается неизвестной, поисковые работы продолжаются.

Авария произошла на одном из крупнейших в мире нефтяном месторождении Сафания в Персидском заливе. В АРАМКО заверили, что инцидент не повлияет на объемы добычи нефти, которые составляют 1,2 млн баррелей в сутки.