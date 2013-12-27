Британские активисты Greenpeace с Arctic Sunrise вернулись на родину

После 100 дней вынужденного пребывания в России, они самолетом перелетели из Санкт-Петербурга в Париж, откуда на скоростном поезде Eurostar добрались до британской столицы. На вокзале St.Pancras их встречали родственники и журналисты, сообщает РИА «Новости».

”Я рад возвратиться. Я с нетерпением жду возвращения домой в Уэльс, первым делом я отправлюсь на прогулку по лесу, а затем вернусь к работе”, - рассказал один из активистов Энтони Перретт, пожаловавшись на то, что для него были тяжелыми условия в тюрьме в Мурманске, где активистов содержали после задержания.

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При этом он отметил, что обращение с задержанными иностранцами в России было хорошим. Перретт признался, что был бы рад вернуться в Россию, в том числе и для проведения новых протестов.

Как сообщалось, активисты Greenpeace попытались 18 сентября подняться на нефтеплатформу «Приразломная» в Печорском море для проведения акции против нефтедобычи в Арктике. На следующий день российские пограничники с вертолета высадились на борт судна Arctic Sunrise и отбуксировали его в Кольский залив. Все 30 задержанных были арестованы. После акции на ”Приразломной” было возбуждено уголовное дело о пиратстве, однако потом статья была изменена на ”хулиганство”. Позже активистов отпустили по амнистии, приуроченной к 20-летию Конституции.