В Таджикистане студентам запретили праздновать Новый год

Об этом говорится в директиве, направленной ведомством всем образовательным учреждениям страны, сообщает РИА Новости.

Эти рекомендации составлены на основании письма руководителя аппарата Президента Таджикистана Бахтиёра Худоёрова, разосланном всем министерствам и ведомствам.

"В письме указано что с 26 декабря до 1 января во всех образовательных учреждениях страны, включая и вузы, должны быть установлены круглосуточные дежурства ответственных лиц. Также напоминаем о том, что использование пиротехнических изделий, покупка подарков, нецелесообразные траты, вечеринки в честь Нового года категорически запрещены", - говорится в директиве Минобразования.

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Ведомство разрешает до 15.00 проводить только заранее запланированные культурные и спортивные мероприятия, соревнования по чтению стихотворений, рисованию и соревнования на звание лучшего учащегося.

В новогодних передачах на всех четырех каналах государственного телевидения в этом году не будет сказочных персонажей - Деда Мороза и Снегурочки и их свиты, не будет традиционной елки, а на столах - спиртных напитков. Однако мэрия Душанбе, согласно распоряжению градоначальника Махмадсаида Убайдуллоева, проведет предновогодние мероприятия с участием Деда Мороза, Снегурочки и сказочных персонажей. Новогодние утренники уже прошли во всех школах и дошкольных учреждениях.

На главной площади столицы Таджикистана установлена 22-метровая нарядно украшенная елка, возле которой 31 декабря пройдет праздничное шоу, которое завершится салютом и фейерверком.