В российском Пятигорске произошел взрыв, есть жертвы, объявлено ЧП

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах региона, погибли трое человек - возможно, сотрудники МВД.

В Пятигорске ввели режим чрезвычайного положения, сообщил мэр города Лев Травнев.

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"Приняли решение о введении чрезвычайного положения. Все муниципальные и коммунальные службы работают в усиленном режиме", - сказал глава города в эфире телеканала "Россия 24".