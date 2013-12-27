В российском Пятигорске произошел взрыв, есть жертвы, объявлено ЧП
20:53, 27 декабря 2013Мир
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Сегодня вечером на Черкесском шоссе в Пятигорске в районе здания ГИБДД и завода лакокрасочных покрытий произошел взрыв, предположительно - автомобиля
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах региона, погибли трое человек - возможно, сотрудники МВД.
В Пятигорске ввели режим чрезвычайного положения, сообщил мэр города Лев Травнев.
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"Приняли решение о введении чрезвычайного положения. Все муниципальные и коммунальные службы работают в усиленном режиме", - сказал глава города в эфире телеканала "Россия 24".
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