Обама: тюрьма в Гуантанамо ослабляет национальную безопасность США

"С момента вступления в должность я неоднократно призывал конгресс работать с моей администрацией над тем, чтобы закрыть центр содержания заключенных в заливе Гуантанамо на Кубе. Его работа ослабляет национальную безопасность — расходует ресурсы, вредит нашим отношениям с ключевыми союзниками и партнерами, ободряет приверженных насилию экстремистов", — цитирует Обаму РИА Новости.

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По словам президента, подписанный им закон об оборонных расходах США на 2014 год несколько расширяет возможности администрации США по переводу заключенных из Гуантанамо в другие страны. Однако закон не снимает все "необоснованные ограничения" на эту деятельность, считает Обама.

Тем не менее, в целом документ улучшает ситуацию и является шагом к закрытию Гуантанамо, заявил президент, который пообещал избавиться от тюрьмы на Кубе еще в ходе первой избирательной кампании в 2008 году.

Подписанный Обамой в четверг закон об оборонных расходах на 2014 финансовый год, начавшийся 1 октября, предполагает финансирование Пентагона в размере 526,8 миллиарда долларов.