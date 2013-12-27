Израильские военные обменялись ударами с палестинскими боевиками

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля.

С израильской стороны пострадавших нет. Агентство Рейтер со ссылкой на палестинских медиков сообщает об одном раненом в секторе Газа.

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Целями авиаударов военные называют оружейную мастерскую в центральной части и склад вооружений на севере палестинского анклава. "Прямые попадания подтверждены", — говорится в сообщении армейской пресс-службы.

Бомбардировки стали ответом на обстрел из сектора Газа окрестностей крупного израильского города Ашкелона. "За последние 24 часа по Израилю выпущены две ракеты, представляющие угрозу для 13,5 тысяч жителей регионального совета Хоф-Ашкелон", — сообщили военные.

Ранее на этой неделе израильские войска подвергли сектор Газа самой мощной бомбардировке за последние 13 месяцев, задействовав пехоту, танки и авиацию для уничтожения шести объектов, используемых местными боевиками. Атака, в результате которой погибла трехлетняя палестинка, стала ответом на убийство израильского рабочего на границе анклава. Опасаясь обстрелов, израильские военные развернули на юге страны противоракетные батареи "Железный купол", передает радиостанция "Коль Исраэль".