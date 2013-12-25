В Багдаде после рождественской службы взорвали христиан
12:55, 25 декабря 2013Мир
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В Багдаде произошел взрыв у христианской церкви, передает Agence France-Presse со ссылкой на источник в силах безопасности Ирака. Жертвами теракта стали по меньшей мере 14 человек. Около 30 получили ранения.
Взрывчатка была заложена в автомобиль, припаркованный у церкви на юге Багдада. Теракт произошел, когда прихожане выходили из церкви после рождественской службы.
Христианское население Ирака резко сократилось с начала 2000-х годов из-за многолетних межрелигиозных конфликтов. До ввода американских войск в 2003 году количество христиан в стране составляло около полутора миллионов. Сейчас оно уменьшилось в три раза, отмечает AFP.
После вывода американских войск из Ирака в 2011 году ситуация в стране только ухудшилась. Жертвами вооруженных столкновений и терактов в 2013 году стали более 6,6 тысячи человек. Таким образом, масштабы насилия достигли максимума с 2008 года.
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