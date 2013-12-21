Астронавты НАСА начали ремонт МКС в открытом космосе

Поэтому Центр управления полетами в Хьюстоне решил поручить им снять сломавшийся насос системы охлаждения в субботу, что позволит решить проблему с системой не за три, а за два выхода в открытый космос.

Как сообщает РИА Новости, прямая трансляция работы астронавтов в открытом космосе ведется на сайте НАСА.

Выход в открытый космос потребовался из-за того, что один из клапанов внутри 350-килограммового насосного модуля контура охлаждения A перестал работать. В результате контур частично вышел из строя, и специалистам пришлось выключить часть вспомогательных систем американского сегмента МКС. Для того, чтобы снять насос и заменить его на резервный, НАСА намеревалось провести три выхода в открытый космос.

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Сначала планировалось, что Хопкинс и Мастраккио за 6,5 часа работы отключат сломавшийся насос от линий подачи аммиака, а также подготовят к установке резервный модуль. Однако они справились с этой задачей на час раньше срока, и специалисты ЦУПа решили поручить им снять с места сломавшийся насос, что планировалось на понедельник.

Это позволит решить проблемы с системой охлаждения все лишь за два выхода в открытый космос.