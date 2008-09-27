Первый в истории китаец вышел в открытый космос
14:47, 27 сентября 2008Мир
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Скафандр весом в 120 кг
Китайский тайконавт ЧЖАЙ Чжиган стал первым человеком в истории космонавтики КНР, вышедшим в открытый космос.
Как сообщает радио «Свобода», он пробыл за пределами корабля «Шэньчжоу-7» примерно 15 минут и провел за это время ряд экспериментов.
В частности, ЧЖАЙ Чжиган должен был испытать защитный скафандр весом в 120 килограммов.
«Шэньчжоу-7» отправился на орбиту с космодрома в провинции Ганьсу на северо-западе Китая в минувший четверг. При возвращении на Землю в воскресенье капсула с тремя тайконавтами должна приземлиться в регионе Внутренняя Монголия.
Это уже третий с 2003 года пилотируемый полет в космос, осуществленный Китаем.
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