Первый в истории китаец вышел в открытый космос

Китайский тайконавт ЧЖАЙ Чжиган стал первым человеком в истории космонавтики КНР, вышедшим в открытый космос.

Как сообщает радио «Свобода», он пробыл за пределами корабля «Шэньчжоу-7» примерно 15 минут и провел за это время ряд экспериментов.

В частности, ЧЖАЙ Чжиган должен был испытать защитный скафандр весом в 120 килограммов.

«Шэньчжоу-7» отправился на орбиту с космодрома в провинции Ганьсу на северо-западе Китая в минувший четверг. При возвращении на Землю в воскресенье капсула с тремя тайконавтами должна приземлиться в регионе Внутренняя Монголия.

Это уже третий с 2003 года пилотируемый полет в космос, осуществленный Китаем.