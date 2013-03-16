Экипаж 34-й экспедиции на МКС вернулся на Землю

Экипаж 34-й экспедиции на МКС благополучно вернулся на Землю, состояние экипаже хорошее.

Об этом УНИАН сообщили в Центре управления полетами.

«16 марта 2013 г. в 7 часов 6 минут по московскому времени северо-восточнее города Аркалык приземлился спускаемый аппарат транспортного пилотируемого корабля «Союз ТМА-06М» с международным экипажем. Все операции по спуску с орбиты и приземлению прошли без замечаний. Самочувствие вернувшихся на Землю членов экипажа хорошее», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Олег Новицкий, Евгений Тарелкин и Кевин Форд стартовали с космодрома Байконур 23 октября 2012 года. За время полёта они провели запланированные научно-прикладные исследования, выполнили работы по дооснащению станции новым оборудованием.

Время пребывания в космическом полёте экипажа пилотируемого корабля «Союз ТМА-06М» составило 143 суток 16 часов 14 минут.

На станции до прибытия следующего пилотируемого корабля продолжат работу участники 35-й длительной экспедиции на МКС россиянин Роман Романенко, канадец Крис Хадфилд и американский астронавт Томас Машбёрн.

Как сообщал УНИАН, возвращение космонавтов должно было состоятся 15 марта, но было перенесено из-за плохой погоды в районе посадки.