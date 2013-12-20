СМИ: В ОДКБ считают "цветные революции" главным вызовом для коллективной безопасности

Об этом было объявлено вчера по итогам круглого стола, организованного ОДКБ, сообщает КоммерсантЪ-Украина.

"Поражает вероломство организаторов и проводников революционных преобразований, которые преследуют сугубо корыстные цели и не гнушаются никакими способами их достижения, включая выходящие за рамки правового поля и морально-нравственных норм", - заявил генсек ОДКБ Николай Бордюжа.

"Удивляют цинизмом сцены, когда высокопоставленный чиновник одного из уважаемых государств, радеющих за демократические ценности, принародно любезничает с радикальным националистом и махровым антисемитом". добавил он, очевидно, имея в виду встречу главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса с одним из организаторов Майдана, лидером партии "Свобода" Олегом Тягнибоком.

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Украину на конференции ОДКБ вспоминали не раз. По словам участников, события на Майдане стали последним доказательством того, что "опасность "цветных революций" выдвигается на первый план в ряду вызовов, угроз и рисков для коллективной безопасности членов ОДКБ". При этом под термином "цветная революция" в ОДКБ понимают "специальную модель осуществления госпереворота с применением политических, информационных, коммуникационных и морально-психологических методов воздействия", а ее конечная цель — "полная дезинтеграция государства, смена власти и установление внешнего контроля над страной".

В число "агентов влияния" Запада приглашенные ОДКБ эксперты записали НКО, СМИ, международные организации по мониторингу выборов (были упомянуты ПАСЕ и БДИПЧ), а также социологические компании, проводящие экзит-полы. "Центризбиркомы объявляют результаты выборов, а народ верит экзит-полам. Кто их создал? Наши враги", - возмутился помощник заместителя министра обороны РФ Александр Конузин, который, правда, оговорился, что выступает на форуме как частное лицо.