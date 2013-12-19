Кратер на Меркурии получил имя Джона Леннона

Международный астрономический союз утвердил названия десяти кратеров на Меркурии - теперь на карте планеты появились имена рок-музыканта Джона Леннона, композитора Гектора Берлиоза, певца Энрико Карузо и ряда других композиторов, писателей и художников. Об этом сообщает РИА «Новости».

К настоящему времени собственные имена получили более 300 кратеров на Меркурии. Согласно правилам Международного астрономического союза - единственной организации, уполномоченной присваивать имена космическим объектам - кратеры на этой планете должны получать названия в честь художников, музыкантов, писателей и поэтов.

По предложениям команды зонда "Мессенджер", который вышел на орбиту вокруг планеты в марте 2011 года, союз уже присвоил названия 114 кратерам.

В очередной "порции" из десяти названий - имя американского драматурга и поэтессы Натали Барни, американского писателя Трумэна Капоте, прославившегося романом "Завтрак у Тиффани", немецкого писателя Эриха-Марии Ремарка. Музыка представлена именами французского композитора-романтика Гектора Берлиоза, итальянского тенора Энрико Карузо, а также знаменитого поэта и певца из группы Beatles Джона Леннона.

На Меркурии теперь есть кратер, названный в честь американского скульптора Александра Колдера, создателя кинетических скульптур-"мобилей", а также скульптора-маньериста XVI века Джованни Джамболонья. К числу меркурианских живописцев присоединились бельгиец Джеймс Энсор и французская художница Мария Элена Виейра-да-Силва.