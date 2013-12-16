Распалась грузинская царская семья

Об этом написал Давид Багратиони на сайте Царского дома Багратиони накануне, передает Новости-Грузия.

"С большим сожалением объявляю о завершении брака с Анной Багратиони, которой я благодарен за прекрасного сына, Георгия Багратиони, который был объявлен будущим наследником династии Багратиони его Святейшеством Патриархом всея Грузии Илией Вторым в день его крещения 3 ноября 2013 года, и который так же как и его отец, дед и предки будет носить титул принца Мухранели", - говорится в сообщении.

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Крещение двухлетнего царевича Георгия состоялось в кафедральном соборе Светихцовели, в древней столице Грузии Мцхета, неподалеку от Тбилиси. Церемонию крещения провел Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй. Крестным отцом царевича Георгия был бизнесмен Леван Васадзе.

Потомки двух ветвей царской семьи Давид Багратиони-Мухранели, переехавший в Грузию из Испании несколько лет назад, и Анна Багратиони-Грузинская обвенчались в феврале 2009 года в тбилисском кафедральном соборе Святой Троицы. Грузинские монархисты назвали это историческим событием.

Несколько лет назад идею восстановления монархии в Грузии предложил Католикос-Патриарх всея Грузии, архиепископ Мцхета-Тбилиси и митрополит Пицунды и Цхум-Абхазии, глава Грузинской православной церкви Илия Второй. По его словам, Грузии необходима модель, когда "царь властвует, но не правит".