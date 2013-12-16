У берегов Австралии упал самолет, двое людей пропали без вести

09:17, 16 декабря 2013
Мир
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Пилот и пассажир двухместного самолета пропали без вести в результате его крушения у берегов острова Саут-Страдброк-Айленд (штат Квинсленд, Австралия). 

самолет / Фото : ctv.by

Самолет марки Tiger Moth, принадлежавший туристической компании Tiger Moth Joy Rides, упал в океан примерно в 300 м от побережья в 12:30 по местному времени, по информации ABC сообщает ИТАР-ТАСС.

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Его обломки были обнаружены спасательными вертолетами. В настоящий момент ведутся поиски находившихся в самолете, однако, по предположению спасателей, они погибли.

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