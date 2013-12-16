У берегов Австралии упал самолет, двое людей пропали без вести
09:17, 16 декабря 2013Мир
757 0
Пилот и пассажир двухместного самолета пропали без вести в результате его крушения у берегов острова Саут-Страдброк-Айленд (штат Квинсленд, Австралия).
Два человека пропали без вести в результате крушения самолета в Австралии / Фото : ctv.by
Самолет марки Tiger Moth, принадлежавший туристической компании Tiger Moth Joy Rides, упал в океан примерно в 300 м от побережья в 12:30 по местному времени, по информации ABC сообщает ИТАР-ТАСС.
Читайте также: В Австралии самолет врезался и застрял в колесе обозрения (фото)
Его обломки были обнаружены спасательными вертолетами. В настоящий момент ведутся поиски находившихся в самолете, однако, по предположению спасателей, они погибли.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter