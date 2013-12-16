У берегов Австралии упал самолет, двое людей пропали без вести

Самолет марки Tiger Moth, принадлежавший туристической компании Tiger Moth Joy Rides, упал в океан примерно в 300 м от побережья в 12:30 по местному времени, по информации ABC сообщает ИТАР-ТАСС.

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Его обломки были обнаружены спасательными вертолетами. В настоящий момент ведутся поиски находившихся в самолете, однако, по предположению спасателей, они погибли.