В Австралии самолет врезался и застрял в колесе обозрения (фото)

В Австралии самолет Cheetah S200 врезался в колесо обозрения, установленное на ярмарке в городе Тари в 250 километрах к северо-востоку от Сиднея, сообщает Лента.Ru.

Сверхлегкий самолет Cheetah S200 застрял в колесе обозрения, рассказали представители полиции штата Новый Южный Уэльс, на территории которого находится город Тари. Пилот и пассажир самолета, а также двое детей, катавшихся на аттракционе в момент столкновения, не пострадали.

По словам очевидцев, самолет врезался в аттракцион вскоре после взлета с небольшого аэродрома, расположенного около ярмарки. Другие подробности происшествия не уточняются.