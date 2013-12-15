Нельсон Мандела похоронен в его родной деревне в ЮАР

В течение приблизительно четырех часов родственники усопшего, а также высокопоставленное руководство ЮАР и ряда других африканских государств выступали с прощальными речами в честь «отца нации», как называют Манделу в ЮАР, сообщает РИА Новости.

Манделе, который некогда был верховным главнокомандующим вооруженными силами ЮАР, были отданы воинские почести: несколько раз был дан залп из пушек, в небе пролетели три вертолета с флагами ЮАР и несколько самолетов ВВС, а военный оркестр проводил его национальным гимном и маршами.

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Представителям СМИ, съехавшимся в эту точку ЮАР со всего мира, по просьбе родственников почившего было запрещено присутствовать непосредственно во время погружения гроба в могилу, вырытую в каменистой почве.

В течение нескольких последних дней жители ЮАР и других стран могли попрощаться с Манделой: на пятый день в Йоханнесбурге состоялась общественная панихида с участием многих высокопоставленных представителей ряда стран из всех частей мира. Кроме того, три дня забальзамированное тело лежало в комплексе правительственных зданий в Претории. За это время около 100 тыс. человек смогли лично попрощаться с Манделой.

Мандела скончался 5 декабря в своем доме в Йоханнесбурге в возрасте 95 лет. Он стал первым в истории чернокожим президентом ЮАР и руководил государством с мая 1994 по июнь 1999 года. За свою активную деятельность против режима апартеида Мандела провел в тюрьме 27 лет. В 1993 году он был награжден Нобелевской премией мира.