Рейтинг Медведева взлетел до потолка

Если бы выборы президента России состоялись в это воскресенье, за кандидата от "Единой России" Дмитрия Медведева готовы отдать голоса почти 80 процентов избирателей.

Таковы данные опроса Аналитического центра Юрия Левады, передает 5 канал. Лидеры ЛДПР и коммунистов Владимир Жириновский и Геннадий Зюганов, по этим данным, набирают лишь по девять процентов. А бывший премьер Михаил Касьянов - только два. Что интересно - подобный опрос проводили и две недели тому назад. Но тогда Медведев набрал лишь 35 процентов голосов. Впрочем, после того, как Президент Владимир Путин 10 декабря публично поддержал его кандидатуру, количество сторонников Медведева стремительно выросло.