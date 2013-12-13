В Литве хотят объявить Газманова персоной нон грата

Недовольство парламентария вызвало то, что Газманов в четверг на мероприятиях по случаю 20-летия конституции РФ в Москве исполнил песню "Сделан в Советском Союзе", в которой бывшие советские республики упоминаются как часть "моей страны", то есть СССР, сообщает РИА Новости.

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"Министерство иностранных дел Литвы должно обратиться в департамент миграции, чтобы этому человеку запретили въезд в Литву. Его концерт в Вильнюсе в конце декабря был бы провокацией", - написала Юкнявичене на своей страничке в социальной сети Facebook.

Информационному порталу Delfi политик сказала, что предлагает объявить Газманова в Литве персона нон грата - "хотя бы на некоторое время". Кроме того, она отметила, что его "концерт не должен состояться в Литве".