Яворивский попросил СБУ объявить Жириновского персоной нон-грата

21:22, 06 сентября 2013
Политика
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Депутат "Батькивщины" Владимир Яворивский попросил МИД и СБУ запретить въезд в Украину лидеру Либерально-демократической партии России Владимиру Жириновскому.

Владимир Жириновский

Об этом сообщает Украинская Правда со ссылкой на пресс-службу депутата.

Согласно информации, Яворивский обратился с депутатским запросом к министру иностранных дел, председателю Службы безопасности о запрете въезда на территорию Украины Жириновскому, который публично посягает на территориальную целостность Украины и ее суверенитет.

Как известно, лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский обеспокоен тем, что в высших учебных заведениях Украины преподают на украинском.

Кроме того, по мнению российского политика, Харьков, Донбасс и Крым – это земли России.

Ранее Жириновский назвал президента Украины Виктора Януковича предателем славянского мира за продолжение курса Украины на евроинтеграцию.

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