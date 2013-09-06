Яворивский попросил СБУ объявить Жириновского персоной нон-грата
Депутат "Батькивщины" Владимир Яворивский попросил МИД и СБУ запретить въезд в Украину лидеру Либерально-демократической партии России Владимиру Жириновскому.
Об этом сообщает Украинская Правда со ссылкой на пресс-службу депутата.
Согласно информации, Яворивский обратился с депутатским запросом к министру иностранных дел, председателю Службы безопасности о запрете въезда на территорию Украины Жириновскому, который публично посягает на территориальную целостность Украины и ее суверенитет.
Как известно, лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский обеспокоен тем, что в высших учебных заведениях Украины преподают на украинском.
Кроме того, по мнению российского политика, Харьков, Донбасс и Крым – это земли России.
Ранее Жириновский назвал президента Украины Виктора Януковича предателем славянского мира за продолжение курса Украины на евроинтеграцию.