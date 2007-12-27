Саркози женится на девушке Джаггера (фото)

52-летний президент Франции Николя Саркози встретил Рождество в Египте со своей новой пассией, бывшей топ-моделью, а ныне певицей 39-летней Карлой Бруни.

По данным европейских СМИ, накануне он сделал предложение руки и сердца Бруни и дал ей время подумать до Нового Года. Газета "Сегодня" пишет, что бывшая девушка Мика Джаггера, Эрика Клэптона и Дональда Трампа приняла предложение.

В подтверждение этому может служить тот факт, что в Египте Саркози познакомил Бруни со своей 80-летней матерью Андре Саркози, для которой снял апартаменты в отеле, где сам и остановился. Интересно, что после развода Саркози со своей второй супругой Сесилией 18 октября Андре заявила, что не хочет больше видеть своего сына женатым.

В Египет Саркози и Бруни прилетели с частным визитом на самолете, который они одолжили у французского миллиардера Винсента Боллера. Чтобы не попасться папарацци, авиасудно после посадки затянули в ангар. Но двоим фотографам удалось снять апартаменты рядом с местом, где остановился Николя с Карлой. И журналистов арестовали за вмешательство в частную жизнь, продержав в тюрьме сутки. Сегодня президент в компании будущей первой леди Франции отправится в Шарм эль-Шейх, сообщает газета.