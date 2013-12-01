В Нью-Йорке поезд сошел с рельсов, четыре вагона упали в овраг, есть погибшие (фото)

17:18, 01 декабря 2013
Мир
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Инцидент произошел с поездом компании Metro-North в Бронксе.

Крушение поезда в Нью-Йорке / Фото: Твиттер @STcom

После крутого поворота при приближении к станции сошли с рельсов восемь вагонов, четыре из них упали в овраг на берегу Гудзона. Погибли, по последним данным, четыре человека.

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Пострадали 63 человека, из них 11 находятся в критическом состоянии, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC.

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