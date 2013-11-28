В Коста-Рике столкнулись поезда, пострадали более 50 человек

Более 50 человек получили ранения в результате столкновения в среду вечером двух поездов в Коста-Рике, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

По данным властей, авария произошла в районе Павас. Красный Крест работает на месте происшествия, пострадавших в столкновении уже доставляют в госпитали.

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Причины аварии неизвестны, однако свидетели утверждают, что два состава на большой скорости неслись навстречу друг другу. Один из пассажиров поезда почувствовал резкое торможение перед самым столкновением.