Берлускони заявил о новых свидетелях в деле Mediaset

"У нас есть документы, которые позволят нам требовать пересмотра процесса в Апелляционном суде, что гарантируется конституцией. Речь идет о 12 свидетельских показаниях, из которых больше половины дают абсолютно новую информацию", — заявил Берлускони в понедельник на пресс-конференции в штаб-квартире своей новой партии "Вперед, Италия", передает РИА Новости со ссылкой на итальянские СМИ.

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В тоже время политик не уточнил, когда собирается подавать в суд данные документы.

Верховный кассационный суд Италии 1 августа подтвердил приговор, вынесенный ранее в отношении Берлускони Апелляционным судом по громкому делу о финансовых махинациях в созданной им медийной группе Mediaset.

Политик был приговорен к четырем годам лишения свободы, при этом срок заключения ему был автоматически сокращен до одного года в связи с законом о помиловании от 2006 года.