Польша отказалась возмещать ущерб от нападения на российское посольство

"Мы получили письмо от МИД Польши, в котором нас просят выразить позицию по поводу ноты, направленной посольством России, требующим компенсации ущерба в 11 тысяч долларов. Мы готовим ответ, в котором напишем, что город не организовывал этот марш, более того, понес ущерб в размере 40 тысяч долларов", — сказал собеседник, пишет РИА Новости.

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Мильчарчик добавил, что городские власти готовят иск против организаторов марша с требованием о компенсации убытка. Мэрия также готова оказать польскому МИД всяческую "формально-правовую" поддержку, в частности предоставить нужные документы или полученные от полиции данные.

Лидер национально-католического молодежного движения "Всепольская молодежь" Томаш Палаш, который является одним из организаторов марша, не согласен с требованиями мэрии. "Я не представляю, как организатор может быть наказан за действия хулиганов и провокаторов. Любую компенсацию должен выплачивать тот субъект, которого обязывает к этому закон", — сказал он.

Польские националисты и правые радикалы 11 ноября провели "Марш независимости", во время которого у ворот российского посольства была подожжена полицейская будка, а дипмиссию закидали камнями, файерами и петардами.

Основной ущерб был нанесен автоматическим воротам посольства, также пострадали три машины дипломатов, из-за пожара в полицейской будке закоптился и потребовал покраски столб ограды. До этого демонстранты устроили в центре города драку, сожгли инсталляцию в форме радуги и несколько автомобилей.